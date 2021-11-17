В трейлере «Человека-паука» могли замазать Магуайра и Гарфилда

Ночью Sony показала первый полноценный трейлер «Человека-паука: Нет пути домой», где подтвердили появление множества старых злодеев — но вот предыдущие герои в исполнении Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда так и не засветились.

Однако в бразильской версии ролика есть расширенная сцена с Ящером, который явно бьётся не с героем Холланда — причём в эпизоде злодей ещё и получает по морде. Однако никого рядом не показывают. Видимо, в самом фильме там как раз и будут другие пауки.

Для Marvel подобное не в новинку — студия постоянно меняет наполнение трейлеров, чтобы скрывать ключевые спойлеры и не портить впечатление от грядущих блокбастеров. Как в региональную версию трейлера просочилась такой ляп — вопрос.

Что ещё интересно, сцена происходит на стройке — как раз отсюда же утекал кадр с тремя пауками.

Премьера фильма в России состоится уже 15 декабря.