Игроки в бете Elden Ring случайно нашли смертоносного медведя

В ходе закрытого тестирования Elden Ring игрокам была предложена небольшая часть мира. Некоторые решили пойти дальше остальных и с помощью эксплойтов попали в закрытую область — за пределами белого тумана.

В основном за границей предлагаемой территории не было ничего особенного. Авторы оставили большие пустые локации, но одному игроку удалось найти большого медведя. По внешнему виду он напоминает Яо-гая из серии Fallout. С этим животным явно предстоит столкнуться уже в полной версии.

Игрок Sekiro Dubi даже постарался найти горшок с руками по имени Александр. Энтузиаст проследовал к месту, где должно было быть существо, но его там не оказалось. FromSoftware решила вырезать персонажа из бета-версии, хотя зачем-то показывала его в последнем трейлере.

Elden Ring выйдет 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Предварительные заказы игры уже доступны на всех платформах.