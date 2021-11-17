Но вы держитесь здесь: в русской версии Halo Infinite сделали отсылку на популярный мем

343 Industries неожиданно выпустила мультиплеер Halo Infinite вечером 15 ноября, причём с русским переводом. Пользователи сразу же обратили внимание на надпись во время экрана загрузки. Заголовок подсказки гласит «Щитов нет, но вы держитесь», что немедленно отсылает на популярный российский мем.

Изначально он появился из фразы Дмитрия Медведева. На встрече с пенсионерами политик рассказал о нехватке денег и посоветовал держаться, а также пожелал людям хорошего настроения.

Ранее разработчики Halo Infinite составили список известных проблем мультиплеера. Туда вошли в том числе и незначительные проблемы, среди которых ошибки со звуком, пользовательскими матчами и функцией разделённого экрана. Судя по всему, их исправят уже в ближайших обновлениях.