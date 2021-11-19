Team Spirit представила лимитированный мерч в честь победы на TI10

Российский клуб Team Spirit презентовал лимитированную коллекцию одежды. Дроп появится в честь победы состава по Dota 2 на The International 2021. Продажи начнутся 19 ноября в магазине организации.

В разработке формы участвовал спортивный бренд Nike, с которым Team Spirit стала партнёром ещё до The International. Это те же самые футболки, в которых киберспортсмены выиграли The International, но они выкрашены в чёрный цвет. На каждую нанесён номер и никнейм одного из участников команды, а также схема их родных городов и изображение Аегиса.

Эта победа — итог не только кропотливой и последовательной работы наших игроков, тренерского штаба и менеджмента, но и результат поддержки наших фанатов, которые гнали нашу команду вперёд в каждом матче. Именно для них Team Spirit представляет лимитированную коллекцию джерси, приуроченную к победе на TI10.

Организация сделала линейку лимитированной из-за желания сохранить высокий стандарт качества.

Team Spirit не отходит от своего подхода к производству коллекций одежды и делает ставку на ограниченные и эксклюзивные коллекции. Данный подход в первую очередь связан с желанием поддерживать высокое качество производимой продукции, а не гнаться за массовостью во вред качеству вещей с логотипом организации.

17 ноября Team Spirit выиграла The International 2021 и заработала $ 18,2 млн призовых. Это самый большой куш клуба за всё время его существования. Команда сохранила состав на грядущий киберспортивный сезон.