Судья отклонил антимонопольный иск против Valve

В апреле этого года студия Wolfire Games подала против Valve антимонопольный иск. В нём утверждалось, что доминирование Steam на игровом рынке ПК позволяет магазину брать высокую долю с продаж в размере 30%. Также разработчики считают, что большой процент заставляет издателей поднимать цены на игры.

В июле Valve ответила на претензию и заявила, что она не соответствует основным требованиям для возбуждения антимонопольного дела. Компания попросила полностью отклонить иск Wolfire Games.

В результате суд частично встал на сторону Valve. Во вчерашнем постановлении говорится, что претензия Wolfire Games не соответствует двум отдельным пунктам.

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Одним из аргументов, которые привела Wolfire Games, было то, что Vavle незаконно привязывает магазин Steam к своей социальной платформе. Претензию отклонили, так как предполагается, что это единый продукт. Другим непринятым аргументом стал высокий процент с продаж, который получает Valve. В постановлении отметили, что позиция компании оставалась неизменной на протяжении всего существования. В то же время на рынке появлялись другие площадки с низкими процентами.

В иске Wolfire Games не сформулировано достаточно фактов, чтобы можно было утверждать об ущербе для рынка из-за возможной монополии Steam. Ходатайство Valve об отмене дела частично удовлетворили, и у Wolfire Games есть 30 дней, чтобы внести изменения в жалобу и повторно подать иск.