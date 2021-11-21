Бюджет Star Citizen превысил $ 400 млн. Деньги пожертвовали 3,36 млн человек

Star Citizen собрала через краудфандинг уже более $ 400 млн, а пожертвования сделали 3,36 млн человек. Сбор средств на разработку начался в 2012 году, однако космический симулятор всё ещё находится в альфе.
Судя по всему, бюджет идёт на расширение штата сотрудников. В следующем году Cloud Imperium Games планирует открыть новый офис в Манчестере на тысячу человек. Также в разработке находится сюжетная кампания Squadron 42, в которой примут участие Марк Хэмилл и Гэри Олдмэн.
Пока что для Star Citizen выходят регулярные обновления с новыми космическими кораблями, игровыми зонами и оружием. Точной даты выхода многопользовательского симулятора и сюжетной кампании пока нет.
До 1 декабря в Star Citizen можно поиграть бесплатно и опробовать более 120 судов.
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