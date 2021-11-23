Журналисты разнесли «Обитель зла: Раккун-Сити» за низкое качество, экшена нет в принципе

Западные журналисты уже посмотрели «Обитель зла: Раккун-Сити» и поделились впечатлениями. Картину в основном ругают, но некоторые светлые моменты в ней всё же есть.

По словам журналиста IGN, сюжет фильма адаптирует события первых двух частей игр, но из-за хронометража в 107 минут создаётся ощущение, что третий акт выполнен в спешке. Также не стоит ожидать в ленте динамичных экшен-сцен с зомби.

«Обитель зла: Раккун-Сити» точно не худшая адаптация видеоигр и не худший фильм по Resident Evil. Однако к короткому хронометражу, поспешному третьему акту и отсутствию страшных моментов есть вопросы.

Более жёстко по картине прошёлся автор рецензии с сайта The A.V. Club. По его мнению, в ленте Йоханнеса Робертса нет ни единой индивидуальной черты и стиля, которые были присущи лентам с Милой Йовович в главной роли. Ещё досталось плохой графике и несуразным спецэффектам.

Этот фильм возрождает франшизу, которая была похоронена, но делает это самым ужасающим неестественным образом, в результате чего теряет своё собственное «Я».

Положительные стороны экранизации выделил автор издания Screen Rant. Он отметил, что наблюдать за происходящим на экране просто весело. Также журналист похвалил режиссёра за большое количество отсылок и точное соблюдение канона.

Мнение зрителей можно будет узнать уже через пару дней. Как это часто бывает, впечатления критиков и простых фанатов могут различаться. В России «Обитель зла: Раккун-Сити» начнут показывать с 25 ноября.