Дополнение с переработкой культуры для Crusader Kings III выйдет в феврале 2022 года
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В новом трейлере расширения Royal Court для стратегии с Sims-элементами Crusader Kings III разработчики объявили дату выхода дополнения. Оно поступит в продажу 8 февраля 2022 года.
Изначально Royal Court должно было выйти в 2021 году, однако создатели решили взять дополнительное время для внедрения новых функций и полировки. По словам авторов, новые возможности из расширения — что-то новое для студии. Поэтому они хотели быть уверены в том, что «DLC будет соответствовать стандартам качества команды Paradox».
В Royal Court появятся два главных нововведения:
- Расширение тронного зала и королевского двора;
- Переработка культуры и её особенностей.
Дополнение входит в Делюкс-издание игры. Его также можно приобрести отдельно — в Steam оно стоит 515 рублей.
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