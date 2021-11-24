Дополнение с переработкой культуры для Crusader Kings III выйдет в феврале 2022 года

В новом трейлере расширения Royal Court для стратегии с Sims-элементами Crusader Kings III разработчики объявили дату выхода дополнения. Оно поступит в продажу 8 февраля 2022 года.

Изначально Royal Court должно было выйти в 2021 году, однако создатели решили взять дополнительное время для внедрения новых функций и полировки. По словам авторов, новые возможности из расширения — что-то новое для студии. Поэтому они хотели быть уверены в том, что «DLC будет соответствовать стандартам качества команды Paradox».

В Royal Court появятся два главных нововведения:

Расширение тронного зала и королевского двора;

Переработка культуры и её особенностей.

Дополнение входит в Делюкс-издание игры. Его также можно приобрести отдельно — в Steam оно стоит 515 рублей.