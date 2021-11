Игрок сделал «честную» заставку GTA: The Definitive Edition с популярными багами

GTA: The Definitive Edition — один из самых провальных релизов ноября. Аудитория не получила желаемых ремастеров, от чего разнесла сборник в пух и прах. Ютубер под ником Grandayy сделал «честную» заставку игр.

В свою версию опенинга автор поместил многие известные баги сборника. Например, невидимый мост из San Andreas и взлетающую машину скорой помощи из GTA 3. Нашлось место и забавной картинке с приближённым лицом Си-Джея. На данный момент у ролика 527 тыс. просмотров и 45 тыс. лайков.

Фанаты решили не дожидаться Rockstar Games и сами исправили некоторые графические проблемы ремастеров. Моддеры уже починили ужасные дожди, всплески воды и другие элементы.

GTA: The Definitive Edition доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Игроки огорчены не только сборником GTA, но и другими ноябрьскими релизами, так что Battlefield 2042 и Call of Duty: Vanguard тоже досталось.