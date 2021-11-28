После больших скидок игроки стали хвалить Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 после крайне неудачного старта в декабре 2020 года начала получать позитивные отзывы от игроков. За последние 30 дней положительные оценки в Steam составили 84%, а сам экшен находится в топе продаж Steam благодаря первым большим скидкам аж в 50%.

Главный дизайнер квестов Cyberpunk 2077 Павел Саско отметил недавние успехи игры и поблагодарил фанатов:

Более 15 тысяч очень положительных отзывов за последние дни. В это же время Cyberpunk 2077 и «Ведьмак 3» входят в список лидеров продаж Steam. Благодарю всех очень сильно!

За год Cyberpunk 2077 получила несколько крупных обновлений, которые исправили многие ошибки. Проблемы всё ещё наблюдаются, но на ПК экшен проходится без серьёзных багов. Версию игры для PS5 и Xbox Series создатели планируют выпустить в первом квартале 2022 года с патчем 1.5.

Недавно глава CD Project RED рассказал, что верит в долгосрочный успех Cyberpunk 2077 после решения проблем экшена. Кроме того, компания планирует и дальше оставаться независимой.