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Во время футбольного мачта сделали креативную рекламу Halo Infinite

Во время футбольного мачта сделали креативную рекламу Halo Infinite
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28 ноября во время перерыва на американском футболе Microsoft креативно прорекламировала Halo Infinite в дополненной реальности. Над полем пролетел корабль «Пеликан», остановился над центром и показал яркий логотип шутера.

Проект реализовали Microsoft совместно со студией Mega и спортивным департаментом Орегона. Многие пользователи в комментариях удивились такому подходу к рекламе.

После того как «Пеликан» улетел, рекламная акция не закончилась. На трибунах появился сам Мастер Чиф, который стал фотографироваться с поклонниками. Стоит заметить, что костюм косплеера в точности передал броню персонажа.

Мультиплеер Halo Infinite вышел бесплатно 15 ноября. Судя по отзывам игроков и успехам на Twitch, шутер явно понравился людям больше, чем конкуренты в лице Battlefield 2042 и Call of Duty: Vanguard. Релиз сюжетной кампании Halo состоится 8 декабря.

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