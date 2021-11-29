Во время футбольного мачта сделали креативную рекламу Halo Infinite

28 ноября во время перерыва на американском футболе Microsoft креативно прорекламировала Halo Infinite в дополненной реальности. Над полем пролетел корабль «Пеликан», остановился над центром и показал яркий логотип шутера.
Проект реализовали Microsoft совместно со студией Mega и спортивным департаментом Орегона. Многие пользователи в комментариях удивились такому подходу к рекламе.
После того как «Пеликан» улетел, рекламная акция не закончилась. На трибунах появился сам Мастер Чиф, который стал фотографироваться с поклонниками. Стоит заметить, что костюм косплеера в точности передал броню персонажа.
Мультиплеер Halo Infinite вышел бесплатно 15 ноября. Судя по отзывам игроков и успехам на Twitch, шутер явно понравился людям больше, чем конкуренты в лице Battlefield 2042 и Call of Duty: Vanguard. Релиз сюжетной кампании Halo состоится 8 декабря.
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