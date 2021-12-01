Завтра выйдет крупнейший патч для Battlefield 2042

DICE поделилась деталями третьего патча для Battlefield 2042 — он исправит огромное множество ошибок и багов, над которыми студия работала со старта раннего доступа 12 ноября.

Мы кратко рассказываем о главном:

Запустят еженедельные испытания — их будет три. За каждый дают опыт, а за выполнение всех трёх — уникальный косметический предмет.

Множество улучшений по части интерфейса кастомизации раскладки, иконок игроков — добавят систему IFF для упрощения различий врагов и союзников при помощи маркеров и индикаторов. И упростят понимание, кому нужна помощь с чем-либо.

В Battlefield Portal добавят нововведения в режиме «Штурм» для карт All-Out Warfare. Вдобавок BF Portal ждут другие нововведения вроде расширения возможностей редактора и появление новых режимов вроде «Командного боя на технике».

Более 150 различных исправлений.

Патч выйдет завтра, 2 декабря, в 13:00 мск. Изучить все изменения можно в блоге Battlefield.

Предыдущее обновление шутера вышло неделю назад и исправило несколько ключевых проблем — огромный разброс пуль, баги с воскрешением и чересчур мощную технику вроде ховерборда. Этот патч должен улучшить общее качество проекта. Посмотрим, справится ли.

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