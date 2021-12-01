Завтра выйдет крупнейший патч для Battlefield 2042
Поделиться
DICE поделилась деталями третьего патча для Battlefield 2042 — он исправит огромное множество ошибок и багов, над которыми студия работала со старта раннего доступа 12 ноября.
Мы кратко рассказываем о главном:
- Запустят еженедельные испытания — их будет три. За каждый дают опыт, а за выполнение всех трёх — уникальный косметический предмет.
- Множество улучшений по части интерфейса кастомизации раскладки, иконок игроков — добавят систему IFF для упрощения различий врагов и союзников при помощи маркеров и индикаторов. И упростят понимание, кому нужна помощь с чем-либо.
- В Battlefield Portal добавят нововведения в режиме «Штурм» для карт All-Out Warfare. Вдобавок BF Portal ждут другие нововведения вроде расширения возможностей редактора и появление новых режимов вроде «Командного боя на технике».
- Более 150 различных исправлений.
Патч выйдет завтра, 2 декабря, в 13:00 мск. Изучить все изменения можно в блоге Battlefield.
Предыдущее обновление шутера вышло неделю назад и исправило несколько ключевых проблем — огромный разброс пуль, баги с воскрешением и чересчур мощную технику вроде ховерборда. Этот патч должен улучшить общее качество проекта. Посмотрим, справится ли.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 1 декабря 2021
-
19:47
-
19:34
-
19:29
-
18:58
-
18:15
-
17:45
-
17:13
-
17:02
-
16:55
-
16:26
-
15:59
-
15:23
-
15:09
-
14:44
-
14:37
-
14:01
-
13:54
-
13:49
-
13:25
-
13:18
-
13:10
-
12:59
-
12:27
-
11:58
-
11:32
-
11:11
-
10:57
-
10:35
-
10:14
-
09:53
-
09:36
-
09:11
-
08:49
-
08:26
-
03:12
Партнерский контент