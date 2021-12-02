В Minecraft вышло обновление «Пещеры и скалы: часть 2» c новыми видами пещер и ландшафтом
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В Minecraft состоялся релиз обновления «Пещеры и скалы: часть 2». В нём авторы добавили новые виды пещер, целую сеть подземных биомов и свечей, которые станут отличным альтернативным источником света. Также разработчики обновили автогенерацию ландшафта и увеличили глубину подземных шахт.
Это обновление станет последним крупным апдейтом для Minecraft в 2021 году. В 2022-м песочница получит свежий контент из дополнения Wild. Оно добавит в игру грязевые блоки, лягушек, лодки с сокровищами и болота.
Ранее фанат сделал в Minecraft огромную печеньку Oreo — на построение ушли 46 727 блоков и две недели.
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