В коде World of Warcraft нашли два новых пола: «никакой» и «оба»

Датамайнер под ником Simaia обнаружил в коде World of Warcraft намёки на появление новых полов. В MMORPG можно играть за мужчину или женщину, однако, похоже, скоро выбор расширится.

Simaia нашёл два новых пола: «никакой» и «оба». То есть у игроков появится возможность играть за гендерно-нейтральную и небинарную личность. Это может повлиять на отношение персонажей, диалоги и обращения к герою.

Скорее всего, Blizzard добавит дополнительные варианты пола, чтобы разнообразить и преобразить игру. Ранее World of Warcraft уже подверглась изменениям. Разработчики заменили картины с женщинами на натюрморт с фруктами, убрали из кода тайтла слово «Чёрный» в коде World of Warcraft и создали общественный совет для улучшения отношений с игроками.

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