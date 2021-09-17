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«Этот мир сошёл с ума». Blizzard заменила слово «чёрный» в коде World of Warcraft

«Этот мир сошёл с ума». Blizzard заменила слово «чёрный» в коде World of Warcraft
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Blizzard внесла изменения в код тестового сервера World of Wacraft. Вместо позиции «SetBlacklistedAuras» появилась переменная «SetBlocklistedAuras». Комментариев компания не дала, но игроки связали это с расизмом.

Пользователи довольно остро отреагировали на такое изменение и пошутили, что этот «долгожданный апдейт действительно поможет игре».

Вау, Blizzard действительно бросила все свои силы на то, чтобы изменить переменные в коде. Теперь игра станет лучше!

Bannsir подчеркнул, что совсем не узнаёт ту компанию, которую он поддерживал многие годы. По его словам, после этой ситуации он окончательно разочаровался в Blizzard.

Этот мир сошёл с ума. Я уважал Blizzard, но это стало последней каплей, уж извините.

16 сентября Blizzard убрала из World of Warcraft откровенные изображения женщин. Вероятно, таким образом компания уменьшает сексуальность героинь из-за скандала с харассментом и домогательствами. Из-за цензуры геймеры стали выкладывать шуточные изображения из игры, которые тоже нужно изменить.

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