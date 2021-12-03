Обрубок Godfall из PS Plus ещё и продавать будут!
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Gearbox объявила, что кастрированная версия Godfall из грядущих раздач PS Plus и Epic Games Store будет продаваться примерно за тысячу рублей.
В состав Godfall: Challenger Edition входит только три эндгейм-контента с раскачанными героями и лучшей экипировкой — таким образом разработчики хотят показать лучшую часть игры. При этом совершенно непонятно, зачем после этого кому-то докупать другие части проекта — ту же сюжетную кампанию.
В итоге Godfall: Challenger Edition с 7 декабря по 4 января будет бесплатной игрой в PS Plus, а после этого — платным продуктом. На ПК окно раздачи уже — с 9 по 16 декабря.
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