Обрубок Godfall из PS Plus ещё и продавать будут!

Gearbox объявила, что кастрированная версия Godfall из грядущих раздач PS Plus и Epic Games Store будет продаваться примерно за тысячу рублей.

В состав Godfall: Challenger Edition входит только три эндгейм-контента с раскачанными героями и лучшей экипировкой — таким образом разработчики хотят показать лучшую часть игры. При этом совершенно непонятно, зачем после этого кому-то докупать другие части проекта — ту же сюжетную кампанию.

В итоге Godfall: Challenger Edition с 7 декабря по 4 января будет бесплатной игрой в PS Plus, а после этого — платным продуктом. На ПК окно раздачи уже — с 9 по 16 декабря.

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