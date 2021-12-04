До конца года в Halo Infinite добавят долгожданные режимы

Студия 343 Industries объявила, что работает над расширением пользовательских плейлистов Halo Infinite. До конца года в мультиплеере могут появиться ожидаемые фанатами подборки режимов, среди которых SWAT и «Каждый сам за себя».
Мы читаем ваши отзывы и работаем над добавлением режимов Fiesta, «Тактический убийца» (SWAT) и «Каждый сам за себя». Они не выйдут до 8 декабря, но разработчики настаивают, что выпустят их до конца года. Цель проводимых событий — протестировать новые режимы перед полноценным добавлением их в плейлисты.
Также сотрудник студии отметил, что в разработке находится плейлист Social Slayer, но в этом году его выпустить не успеют.
Упомянутые плейлисты впервые появились в предыдущих играх серии, среди которых Halo 2 и Halo 3. SWAT предлагает более быстрые матчи без щитов, датчиков движения и с меньшим временем на убийство соперников. В плейлисте Fiesta при каждом возрождении выдают случайный набор оружия.
Бета бесплатного мультиплеера Halo Infinite вышла 15 ноября, а релиз кампании состоится 8 декабря на ПК, Xbox One, Xbox Series и в сервисе Xbox Game Pass.
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