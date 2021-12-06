Заберите бесплатно Anno 1404: History Edition на ПК
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Утечки подтвердилась — переиздания Anno 1404 (версия History Edition) можно забрать прямо сейчас. Акция продлится больше недели, вплоть до 14 декабря.
Помимо основной игры, где предстоит развивать свои города, улучшать торговлю и следить за благосостоянием граждан.в комплект войдут дополнительные материалы. Среди них: дополнение «Венеция» (оно предлагает новые механики, локации и задания), поддержка разрешения 4K и контент по Anno 1800 в виде обоев и постеров.
Для получения игры необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на сайте Ubisoft, после чего добавить стратегию в библиотеку.
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