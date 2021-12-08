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Появились первые кадры боевика «Операция «Фортуна»» с Джейсоном Стэйтемом

Появились первые кадры боевика «Операция «Фортуна»» с Джейсоном Стэйтемом
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Издание Entertainment Weekly эксклюзивно опубликовало первые кадры шпионского боевика «Операция «Фортуна»». На кадры попали персонажи ленты, в том числе и герой Джейсона Стэйтема.

Также можно впервые увидеть персонажей Хью Гранта, Обри Плазы, Лурдес Фаберес и Кэри Элвиса. Также в картине сыграли Макс Бисли, Питер Фердинандо, Джош Хартнетт и другие.

Стэйтем исполнит роль агента Орсона Форчуна. Ему дали задание — остановить продажу опасного оружия, которую осуществляет преступный картель. В поддержку Орсону выделят дополнительных агентов. Им предстоит найти общий язык и справиться с заданием.

Изначально лента должна была выйти под названием «Пять глаз», однако потом режиссёр Гай Ричи объявил о смене названия на «Операцию «Фортуна»». Премьера состоится 20 января 2022 года.

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