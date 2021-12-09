Suicide Squad: Kill the Justice League впервые покажут на The Game Awards 2021

Креативный директор Rocksteаdy Сефтон Хилл представил геймплейный тизер игры Suicide Squad: Kill the Justice League. По его словам, новую информацию и, возможно, первый геймплей покажут уже 10 декабря на The Game Awards 2021.
Я и вся команда Rocksteady готовимся к участию на церемонии The Game Awards. Не могу дождаться, чтобы разделить хаос вместе со всеми!
Suicide Squad: Kill the Justice League — экшен от третьего лица про Отряд Самоубийц от авторов трилогии Batman Arkham. По заданию они прибудут в Метрополис, чтобы уничтожить супергероев, взятых под контроль Брейниаком. Главные герои проекта — Харли Квинн, Король Акул, Бумеранг и Дэдшот. Управлять можно любым из них как в одиночном, так и в кооперативном режимах до четырёх игроков. Проект должен выйти в 2022 году на ПК, PS5 и Xbox Series.
The Game Awards 2021 начнётся 10 декабря в 04:00 мск. На церемонии покажут множество новых трейлеров и 4-5 демонстраций, по ажиотажу сравнимых с первым показом Elden Ring. Ранее пользователи выбрали Игру года путём открытого голосования на сайте мероприятия.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 9 декабря 2021
-
11:39
-
11:21
-
10:55
-
10:38
-
10:05
-
09:39
-
09:14
-
08:51
-
08:37
-
08:17
- 8 декабря 2021
-
23:06
-
23:00
-
22:50
-
20:43
-
20:31
-
20:15
-
20:06
-
19:16
-
19:08
-
18:47
-
18:23
-
18:16
-
17:37
-
17:19
-
17:10
-
16:52
-
16:49
-
16:41
-
15:54
-
15:05
-
14:50
-
14:41
-
14:28
-
13:55
-
13:45