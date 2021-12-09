Suicide Squad: Kill the Justice League впервые покажут на The Game Awards 2021

Креативный директор Rocksteаdy Сефтон Хилл представил геймплейный тизер игры Suicide Squad: Kill the Justice League. По его словам, новую информацию и, возможно, первый геймплей покажут уже 10 декабря на The Game Awards 2021.

Я и вся команда Rocksteady готовимся к участию на церемонии The Game Awards. Не могу дождаться, чтобы разделить хаос вместе со всеми!

Suicide Squad: Kill the Justice League — экшен от третьего лица про Отряд Самоубийц от авторов трилогии Batman Arkham. По заданию они прибудут в Метрополис, чтобы уничтожить супергероев, взятых под контроль Брейниаком. Главные герои проекта — Харли Квинн, Король Акул, Бумеранг и Дэдшот. Управлять можно любым из них как в одиночном, так и в кооперативном режимах до четырёх игроков. Проект должен выйти в 2022 году на ПК, PS5 и Xbox Series.

The Game Awards 2021 начнётся 10 декабря в 04:00 мск. На церемонии покажут множество новых трейлеров и 4-5 демонстраций, по ажиотажу сравнимых с первым показом Elden Ring. Ранее пользователи выбрали Игру года путём открытого голосования на сайте мероприятия.

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