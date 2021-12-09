У оборотней в «Скайриме» изначально был другой внешний вид

Один из художников «Скайрима» Джон Лобе рассказал, что по первоначальной задумке оборотни должны были выглядеть иначе. Ликантропы планировались как люди, но с головами волков, однако в итоге от идеи отказались.
Лобе поговорил с другими коллегами, которые тоже разрабатывали Skyrim. Художнику концепция сразу не понравилась, поскольку это «даже звучит странно». Авторы сослались на каджитов, к которым люди относились хорошо, а почему-то людей-волков должны были бояться.
В результате было принято решение сделать полноценного оборотня с волчьими телом и головой. Этот вариант пришёлся всем по душе, его одобрил даже сам Тодд Говард.
Мы показали финальный концепт Тодду Говарду, и ему всё понравилось. Мы удивились, но были рады.
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