В Steam бесплатно отдают Call of Juarez: Gunslinger

Польская студия Techland празднует своё 30-летие, в честь чего раздаёт подарки. На этот раз пришла очередь магазина Steam, где в течение пяти дней раздают вестерн Call of Juarez: Gunslinger.
История у шутера интересная: это последняя на сегодня часть серии, которая отлично себя показала с первой и второй частями, но провальная третья в современном сеттинге излишне хотела конкурировать с Call of Duty, и проекту никогда не было суждено хотя бы приблизиться к голливудскому блокбастеру. Однако после студия неожиданно взялась за проект масштабами поменьше.
Gunslinger достаточно короткий, на прохождение уйдёт часов пять-шесть, но это насыщенный экшен. Среди особенностей – яркий визуальный стиль, благодаря которому даже через восемь лет игра выглядит неплохо, и повествование через забывчивого рассказчика. Вот вы прошли небольшой уровень, а потом герой вспоминает, что вообще-то всё было совсем иначе.
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