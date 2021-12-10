YouTube подведёт итоги года 24-часовым стримом

YouTube планирует подвести итоги года по-новому. В этом году сервис проведёт мероприятие под названием Escape2021 длительностью 24 часа. В нём поучаствуют BTS, Doja Cat и другие популярные блогеры. Об этом сообщает The Verge.
Подведение итогов разделят на 3 главы. Первая начнётся уже 16 декабря в 08:00 мск. С помощью чата зрители будут выполнять задания, чтобы разблокировать эксклюзивные музыкальные номера. Главным героям мероприятия станет LoFi Girl — анимированная девушка из круглосуточных трансляций расслабляющей музыки для учёбы и работы. В Escape2021 её нужно будет каким-то образом «освободить от ограничений комнаты и учёбы».
Ранее YouTube подводил итоги года путём выпуска Rewind — подборки самых популярных клипов на платформе за 365 дней. Однако из-за крайне негативной реакции сообщества и огромного количества дизлайков сервис решил поменять формат итогов года.
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