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Xbox Game Pass на ПК теперь называется PC Game Pass

Xbox Game Pass на ПК теперь называется PC Game Pass
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С запуска подписки Xbox Game Pass пользователи жаловались на то, что название приводит в ступор обладателей ПК. Например, когда игру выпускают в сервисе Game Pass, никто не уточняет, станет ли доступен проект в том числе по подписке на персональных компьютерах. Microsoft услышала геймеров и решила исправить ситуацию.

Теперь сервис на ПК называется PC Game Pass. Таким образом, если какая-нибудь игра выходит на платформе Microsoft, пользователи сразу же узнают, появится ли она в ПК-версии подписки.

В список ближайших игр на PC Game Pass войдут Total War: Warhammer III, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl и A Plague Tale: Requiem. С полным листом игр можно ознакомиться здесь.

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