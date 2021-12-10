Xbox Game Pass на ПК теперь называется PC Game Pass

С запуска подписки Xbox Game Pass пользователи жаловались на то, что название приводит в ступор обладателей ПК. Например, когда игру выпускают в сервисе Game Pass, никто не уточняет, станет ли доступен проект в том числе по подписке на персональных компьютерах. Microsoft услышала геймеров и решила исправить ситуацию.
Теперь сервис на ПК называется PC Game Pass. Таким образом, если какая-нибудь игра выходит на платформе Microsoft, пользователи сразу же узнают, появится ли она в ПК-версии подписки.
В список ближайших игр на PC Game Pass войдут Total War: Warhammer III, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl и A Plague Tale: Requiem. С полным листом игр можно ознакомиться здесь.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 10 декабря 2021
-
14:55
-
14:25
-
14:00
-
13:25
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
11:45
-
11:20
-
10:50
-
10:25
-
10:00
-
09:40
-
09:15
-
08:40
-
08:20
-
07:36
-
07:12
-
06:56
-
06:31
-
06:27
-
06:22
-
05:59
-
05:48
-
05:43
-
05:22
-
04:53
-
04:49
-
04:37
-
04:37
-
04:22
-
04:22
-
01:42
- 9 декабря 2021
-
21:57
-
21:50