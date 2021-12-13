Microsoft разыгрывает уникальную Xbox Series S с Гарфилдом

Microsoft запустила розыгрыш уникальной Xbox Series S, выполненной в стилистике Гарфилда — кота из популярной серии комиксов. Акцию приурочили к появлению персонажа в файтинге Nickelodeon All-Star Brawl.

Для участия в розыгрыше необходимо ретвитнуть запись Xbox с хэштэгом XboxGarfieldSweepstakes и открыть личные сообщения в «Твиттере». Подсчёт количества участников закончится 23 декабря, победитель будет выбран 29-го числа. Участвовать в розыгрыше могут лица, достигшие 18 лет. В правилах также говорится о проверке профиля победителя — если компания обнаружит фейк-аккаунт или незаконный контент в нём, такой участник будет дисквалифицирован.

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