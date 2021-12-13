В GOG началась зимняя распродажа. Раздадут четыре игры — стратегия Shadow Tactics первая
Поделиться
В цифровом магазине GOG стартовала зимняя распродажа со скидками до 90%. В акции участвуют 3500 различных игр. Вместе со скидками CD Projekt RED объявила, что раздаст четыре тайтла бесплатно.
Уже сейчас можно получить стратегию Shadow Tactics: Blades of the Shogun, которая разворачивается в 1620-м в Японии. Вторую игру раздадут 23 декабря, третью — 27-го, а четвёртую — 3 января 2022 года.
Лучшие предложения с зимней распродажи GOG
- Cyberpunk 2077 — 1000 рублей (-50%)
- Dying Light: Platinum Edition — 389 рублей (-69%)
- Hellblade: Senua's Sacrifice — 199 рублей (-74%)
- «Ведьмак 3: Дикая Охота» — 309 рублей (-79%)
- Disco Elysium — The Final Cut — 329 рублей (-55%)
- Call of the Sea — 389 рублей (-32%)
- Terraria — 129 рублей (-48%)
- Control Ultimate Edition — 480 рублей (-70%)
- Succubus — 429 рублей (-14%)
- Kingdom Come: Deliverance — 239 рублей (-66%)
Ознакомиться с полным списком предложений можно по ссылке. Акция продлится до 5 января.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 13 декабря 2021
-
21:02
-
20:51
-
20:06
-
19:59
-
19:50
-
19:02
-
18:50
-
18:47
-
18:16
-
18:09
-
17:54
-
17:28
-
16:45
-
16:33
-
16:12
-
15:02
-
14:49
-
14:29
-
14:24
-
13:49
-
13:40
-
13:28
-
13:15
-
13:07
-
12:52
-
12:46
-
12:14
-
11:40
-
11:28
-
11:04
-
10:48
-
10:15
-
09:37
-
09:06
-
08:40
Партнерский контент