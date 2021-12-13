В GOG началась зимняя распродажа. Раздадут четыре игры — стратегия Shadow Tactics первая

В цифровом магазине GOG стартовала зимняя распродажа со скидками до 90%. В акции участвуют 3500 различных игр. Вместе со скидками CD Projekt RED объявила, что раздаст четыре тайтла бесплатно.

Уже сейчас можно получить стратегию Shadow Tactics: Blades of the Shogun, которая разворачивается в 1620-м в Японии. Вторую игру раздадут 23 декабря, третью — 27-го, а четвёртую — 3 января 2022 года.

Лучшие предложения с зимней распродажи GOG

Ознакомиться с полным списком предложений можно по ссылке. Акция продлится до 5 января.

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