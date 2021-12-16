HBO представила постер спецэпизода «Гарри Поттера» с Дэниелом Рэдклиффом и Эммой Уотсон

HBO показала официальный постер грядущего спецэпизода «Гарри Поттера». На нём главные актёры франшизы оказались в Большом зале Хогвартса: вокруг них летают магические свечи, а сзади украшена большая ёлка в честь Рождества.
В спецэпизоде актёры расскажут о процессе создания «Гарри Поттера и Философского камня», поделятся забавными историями, а также побывают в оригинальных декорациях школьного замка. Помимо исполнителей ролей Гарри, Рона и Гермионы, в спецвыпуске будут почти все основные артисты франшизы.
Ранее HBO также показала первый кадр из грядущего шоу: на нём Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт вновь находятся в гостиной Гриффиндора и общаются на тему происходящих в Хогвартсе событий.
Новогодний спецвыпуск выйдет 1 января 2022 года в сервисе HBO Max. В России эпизод покажет «Амедиатека» — одновременно с мировым релизом.
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