Оказывается, и ПК-версия S.T.A.L.K.E.R. 2 бесплатно появится в Xbox Game Pass

Вы могли этого не знать, но создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 из GSC Game World ещё полгода назад подтвердили, что в день релиза шутер появится в библиотеке Game Pass не только для Xbox Series, но и ПК.
Анонс случился настолько незаметно для многих, что далеко не все в курсе ситуации. Мы связались с PR-менеджером компании Захаром Бочаровым, который подтвердил — «Сердце Чернобыля» действительно появится в Game Pass в день релиза для обеих платформ.
Выход игры в Game Pass для ПК подтверждали ещё на Е3 и потом повторно на gamescom 2021.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl готовится к выходу 28 апреля 2022 года на Xbox Series и ПК. При этом консольная эксклюзивность шутера, по данным утечек, продлится лишь три месяца — после этого игру смогут выпустить и на PS5. Хотя сами разработчики отвергают планы на релиз где-то за пределами Xbox и ПК.
***
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 16 декабря 2021
-
16:03
-
15:36
-
15:17
-
15:03
-
14:19
-
13:52
-
13:12
-
13:11
-
12:23
-
11:58
-
11:23
-
10:55
-
10:20
-
10:00
-
09:35
-
09:05
-
08:39
-
08:17
- 15 декабря 2021
-
21:37
-
21:00
-
20:12
-
19:57
-
19:01
-
18:35
-
18:28
-
17:56
-
17:28
-
17:24
-
16:55
-
16:09
-
15:32
-
15:17
-
15:16
-
15:06
-
15:02