Оказывается, и ПК-версия S.T.A.L.K.E.R. 2 бесплатно появится в Xbox Game Pass

Вы могли этого не знать, но создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 из GSC Game World ещё полгода назад подтвердили, что в день релиза шутер появится в библиотеке Game Pass не только для Xbox Series, но и ПК.

Анонс случился настолько незаметно для многих, что далеко не все в курсе ситуации. Мы связались с PR-менеджером компании Захаром Бочаровым, который подтвердил — «Сердце Чернобыля» действительно появится в Game Pass в день релиза для обеих платформ.

Выход игры в Game Pass для ПК подтверждали ещё на Е3 и потом повторно на gamescom 2021.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl готовится к выходу 28 апреля 2022 года на Xbox Series и ПК. При этом консольная эксклюзивность шутера, по данным утечек, продлится лишь три месяца — после этого игру смогут выпустить и на PS5. Хотя сами разработчики отвергают планы на релиз где-то за пределами Xbox и ПК.

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