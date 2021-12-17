Третий сезон «Ведьмака» будет гораздо масштабнее предыдущих
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Совсем недавно состоялась премьера второго сезона сериала «Ведьмак» от Netflix. Шоураннер проекта Лорен Хиссрич уже поделилась планами на следующий. По её словам, третий сезон будет основан на книге «Час Презрения» и станет самым масштабным в сериале.
Мы уже написали сценарий третьего сезона, и он просто потрясающий! Я в большом предвкушении от него, ведь он будет основан на моей любимой книге в цикле — «Час Презрения». На мой взгляд, первые два сезона закладывают отличный концепт для тех масштабнейших событий, что произойдут в третьем.
Хиссрич также отметила, что хоть сценарий уже написан, до съёмочного процесса ещё далеко. Сначала авторам нужно определиться с постановщиками и актёрами — и только затем приступать к съёмкам.
Второй сезон «Ведьмака» уже доступен на Netflix. Все 8 серий шоу можно посмотреть как в оригинале, так и с русской озвучкой.
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