Третий сезон «Ведьмака» будет гораздо масштабнее предыдущих

Совсем недавно состоялась премьера второго сезона сериала «Ведьмак» от Netflix. Шоураннер проекта Лорен Хиссрич уже поделилась планами на следующий. По её словам, третий сезон будет основан на книге «Час Презрения» и станет самым масштабным в сериале.

Мы уже написали сценарий третьего сезона, и он просто потрясающий! Я в большом предвкушении от него, ведь он будет основан на моей любимой книге в цикле — «Час Презрения». На мой взгляд, первые два сезона закладывают отличный концепт для тех масштабнейших событий, что произойдут в третьем.

Хиссрич также отметила, что хоть сценарий уже написан, до съёмочного процесса ещё далеко. Сначала авторам нужно определиться с постановщиками и актёрами — и только затем приступать к съёмкам.

Второй сезон «Ведьмака» уже доступен на Netflix. Все 8 серий шоу можно посмотреть как в оригинале, так и с русской озвучкой.