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Игрок добавил в «Скайрим» больше 200 видов огнестрельного оружия

Игрок добавил в «Скайрим» больше 200 видов огнестрельного оружия
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The Elder Scrolls 5: Skyrim — одна из самых популярных игр у моддеров. Новая модификация позволяет поиграть в фэнтезийную RPG со множеством видов огнестрельного оружия.

Автор добавил в Skyrim 203 единицы оружия дальнего боя. С модов в игре можно воспользоваться множеством пистолетов, винтовок, дробовиков и даже РПГ. Создатель продемонстрировал работу модификации в небольшом видео. Можно увидеть, как Довакин с ракетницей и пулемётом сражается с драконом, а потом использует дробовик для убийства бандитов.

Купить оружие у торговцев или найти его в мире нельзя. Достать арсенал можно только из кузницы, но для этого нужно купить необходимые детали вроде рамы, затвора, спускового крючка и других деталей. Скачать модификацию можно на сайте Nexus Mods.

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