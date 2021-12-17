В GTA Online раскрыли судьбу Майкла после финала GTA 5

Позавчера GTA Online получила сюжетное обновление под названием «Контракты». Авторы добавили новые виды оружия, ежедневные задания и транспорт, а ещё неожиданно продолжилась история Франклина из GTA 5. Оказывается, Rockstar не забыла и про Майкла.
Самое главное, что в 2021 году Майкл ещё жив, и у него даже всё хорошо. Во время одной из миссий рядом с игроком будет Франклин. По ходу задания предстоит преследовать одного парня и проехать мимо киностудии. Франклин скажет, что знает здешнего продюсера.
Чёрт возьми, я знаю одного из здешних продюсеров. Надеюсь, он не притащился сегодня на работу.
События в «Контрактах» происходят спустя 8 лет после финала кампании GTA 5.
Rockstar неожиданно решила напомнить про Майкла и раскрыть его судьбу после неоднозначного финала пятой части, где герой мог погибнуть — как и его давний друг Тревор. Судя по всему, кстати, в 2021 году жив и Тревор. В файлах боевика нашли новые диалоги с ним.
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