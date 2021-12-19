Microsoft не хватило консолей для турнира по Halo Infinite — решение нашлось

Прошёл год со старта продаж новых консолей PS5 и Xbox Series, но их всё ещё сложно найти в магазинах. Дефицит повлиял даже на Microsoft, которая не смогла поставить достаточно приставок для собственного чемпионата для Halo Infinite. Однако менеджеры нашли оптимальное решение — поставили киберспортсменам девкиты Series X.
Глава киберспортивного подразделения 343 Industries пообещал, что участники чемпионата не заметят никакой разницы в опыте использования тестового образца и розничного.
Внимание игрокам — в эти выходные вы будете играть на девкитах Xbox Series X. Они функционально идентичны и будут работать в режиме «розничной торговли». Это точно такой же опыт, но они выглядят немного по-другому. Почему так случилось? Глобальный дефицит поставок реален.
Первый киберспортивный турнир HCS Kickoff Major Raleigh 2021 по Halo Infinite стартовал 17 декабря. Призовой фонд составляет $ 250 тыс.
Дефицит игровых консолей сохраняется с момента их выхода в ноябре 2020-го. Пока что до сих пор неизвестно, когда он наконец закончится. Ранее главы Intel и Microsoft предположили, что нехватка устройств сохранится до 2023 года.
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