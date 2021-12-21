Игроки Call of Duty: Warzone недовольны рождественским ивентом с Крампусом

В Call of Duty: Warzone и Vanguard прямо сейчас проходит зимнее событие со множеством подарков и ботом-Крампусом. Он может вылезти в абсолютно любой момент и испортить праздник игрокам. Пользователи Reddit начали массово выражать своё недовольство. По их мнению, Крампус уничтожает всё удовольствие от игры и мешает добиваться побед.
Игроки также жалуются на маленьких гномиков, расположенных на границах карты. Если первое время их смех забавляет, то уже через несколько игр они начинают раздражать и не дают сосредоточиться на игре.
Sledgehammer явно нужно заняться исправлением надоедливых созданий, ведь новогодний ивент создавали для позитивной атмосферы. Сами разработчики продолжают хранить молчание.
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