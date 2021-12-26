В Epic Games Store снова раздают Control от создателей Max Payne и Alan Wake

Магазин Epic Games продолжает радовать игроков ежедневными праздничными раздачами. Сегодня бесплатной игрой снова стала Control студии Remedy, которую ранее уже раздавали в сервисе. Забрать экшен можно до 27 декабря 19:00 мск.

Control вышла в 2019 году на ПК, PS4 и Xbox One, а позже экшен добрался до PS5 и Xbox Series. Сюжет рассказывает о тайном агентстве, которое захватили мистические силы. Героиня игры с помощью сверхъестественных способностей должна разобраться в причинах происходящего.

Фото: Remedy

Для Control вышло два дополнения, одно из которых связано с Аланом Уэйком. На The Game Awards 2021 студия Remedy анонсировала Alan Wake 2, которая может стать самой красивой и амбициозной игрой разработчиков. Будут ли её события как-то связаны с Control, пока неизвестно, но обе игры происходят в общей вселенной.

Мы активно следим за ежедневными раздачами Epic Games Store и советуем вам добавить нашу страницу со всеми деталями раздачи в закладки!

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Кроме праздничных раздач, до 6 января в магазине Epic Games проходит новогодняя распродажа. На ней можно купить Cyberpunk 2077 за 349 рублей, Death Stranding за 574 рубля и Red Dead Redemption 2 за 599 рублей.

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