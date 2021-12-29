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Глава разработки S.T.A.L.K.E.R. 2 назвал самые ожидаемые игры 2022 года

Глава разработки S.T.A.L.K.E.R. 2 назвал самые ожидаемые игры 2022 года
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Генеральный директор студии GSC Game World — авторов S.T.A.L.K.E.R. 2 и «Казаков» — Евгений Григорович дал небольшое интервью изданию Mezha.Media. В нём разработчик поделился самыми ожидаемыми проектами следующего года, а также рассказал о главных событиях текущего.

Самой долгожданной игрой для Григоровича стала его собственная — S.T.A.L.K.E.R. 2. По его словам, команда ждёт её выхода даже сильнее, чем игроки. Из других проектов он выделил Elden Ring, Starfield, God of War Ragnarök и Dying Light 2.

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Глава GSC Game World рассказал о ситуации в студии и работе с Microsoft. По его словам, сотрудничать с платформодержателем команде очень понравилось. Он даже не думал, что «гигантский корабль» может быть настолько быстрым и эффективным. Григорович затронул и тему пандемии. Разработчикам пришлось за неделю обустраивать домашние места работы, но всё прошло довольно гладко. Глава студии отметил, что начал ещё сильнее ценить живые человеческие отношения.

Больше всего в 2021 году Григоровича впечатлила Age of Empires IV. У главы компании большой опыт в создании стратегий: он отметил множество оригинальных идей и сетевой режим. Поэтому создатель советует всем любителям жанра опробовать продолжение культовой серии Microsoft. Разработчик также высказался на тему Game Pass. По его словам, сервис помогает играм не затеряться, а игроки постоянно пробуют нетипичные для себя проекты, что только помогает индустрии.

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S.T.A.L.K.E.R. 2 также появится в каталоге Game Pass с первого дня релиза — 28 апреля 2022 года. Игра выйдет на ПК и Xbox Series.

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