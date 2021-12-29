Игрокам в Call of Duty: Vanguard продают бесплатные скины из прошлых частей серии

Праздничный фестиваль Festive Fervor в играх серии Call of Duty пока проходит не так удачно, как задумывали разработчики. Сперва игрокам не понравился рождественский монстр Крампус, который уничтожал всё веселье. А теперь геймеры обнаружили неприятный факт: в COD: Vanguard им продают то, что в COD: WWII раздавали бесплатно.

Сравнение двух дробовиков

Речь про косметические паки, которые можно приобрести за 1500 платных очков. В наборе находится дробовик Dasher, который подозрительно напоминает Trench Runner II из COD: WWII 2017 года. Конечно, небольшие отличия всё же есть, но совпадений между двумя моделями немало. Пользователей ситуация совсем не удивила. По их словам, с момента релиза Vanguard в игре ещё не появилось ни одного достойного скина, поэтому платный набор они покупать в любом случае не собирались.

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