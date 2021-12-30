Стримерша Amouranth чуть не купила дом Рианны за 510 млн рублей

Популярная стримерша под ником Amouranth рассказала, что хотела купить дом за $ 6,9 млн (примерно 510 млн рублей). В нём якобы проживала известная певица Рианна, поэтому цена такая высокая.

В последний момент девушка решила отказаться от торгов и не покупать дом. По её словам, вкладываться в недвижимость неплохо, однако в последние годы это становится всё бессмысленнее.

Я была готова купить дом в Лос-Анджелесе за $ 6,9 млн. Думаю, это был дом Рианны.

8 декабря Amouranth сообщила, что снялась в мужском журнале Playboy. Стримерша приложила фотографию в костюме зайчика в латексе. В конце ноября девушка раскрыла свои доходы. Больше всего денег ей приносит сервис Onlyfans, а стримы и другие социальные сети заметно отстают по доходам.

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