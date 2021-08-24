Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Стримерша Amouranth раскрыла свои доходы — почти $1,5 млн за OnlyFans и стримы

Стримерша Amouranth раскрыла свои доходы — почти $1,5 млн за OnlyFans и стримы
Комментарии

Популярная стримерша Кэтлин «Amouranth» Сирагуза рассказала о своих доходах. Главным источником прибыли девушка назвала сервис OnlyFans. За месяц стримерша зарабатывает на площадке примерно миллион долларов. На втором месте по заработку находится Patreon, с которого девушка имеет стабильный доход в $200 тысяч. На этих ресурсах Кэтлин публикует откровенные фотографии.

От S.T.A.L.K.E.R. до Left 4 Dead: откуда в играх взялись зомби От S.T.A.L.K.E.R. до Left 4 Dead: откуда в играх взялись зомби

Блогерская деятельность приносит Amouranth меньше всего денег. Если совместить доходы с YouTube, Twitch и TikTok, то получится около $130 тысяч. На своих трансляциях девушка играет или общается с аудиторией через чат. Также совсем небольшие деньги стримерше приносят страницы в «Инстаграме» и «Твиттере» — $20 тысяч в сумме.

18 августа около дома девушки устроили поджог. Она рассказала и о других нападках в свою сторону, а также о частых угрозах. Кэтлин отметила, что всерьёз задумывается о завершении блогерской карьеры. После раскрытия доходов пользователи выразили уверенность в том, что даже без стримов Сирагуза не пропадёт.

Новость по теме
Около дома стримерши Amouranth устроили поджог — девушка думает о завершении карьеры

Разработчики Ghost of Tsushima добавили отсылки к Sly Cooper и God of War в дополнении про остров Ики.

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021