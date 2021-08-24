Стримерша Amouranth раскрыла свои доходы — почти $1,5 млн за OnlyFans и стримы

Популярная стримерша Кэтлин «Amouranth» Сирагуза рассказала о своих доходах. Главным источником прибыли девушка назвала сервис OnlyFans. За месяц стримерша зарабатывает на площадке примерно миллион долларов. На втором месте по заработку находится Patreon, с которого девушка имеет стабильный доход в $200 тысяч. На этих ресурсах Кэтлин публикует откровенные фотографии.

Блогерская деятельность приносит Amouranth меньше всего денег. Если совместить доходы с YouTube, Twitch и TikTok, то получится около $130 тысяч. На своих трансляциях девушка играет или общается с аудиторией через чат. Также совсем небольшие деньги стримерше приносят страницы в «Инстаграме» и «Твиттере» — $20 тысяч в сумме.

18 августа около дома девушки устроили поджог. Она рассказала и о других нападках в свою сторону, а также о частых угрозах. Кэтлин отметила, что всерьёз задумывается о завершении блогерской карьеры. После раскрытия доходов пользователи выразили уверенность в том, что даже без стримов Сирагуза не пропадёт.

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