В Steam состоялся релиз шутера Clownfield 2042 — пародии на Battlefield 2042

Студия Riverside Sports выпустила в Steam сетевой шутер от первого лица Clownfield 2042. Название игры напоминает Battlefield 2042, и это не просто так. Авторы своим проектом высмеивают новинку DICE и Electronic Arts.
Действие многопользовательского шутера разворачивается в 2022 году. По сюжету игры в мире произошла криптокатастрофа из-за бума NFT. Многие страны исчезли с лица Земли, а военные организовали группировку No-Clowns — к ней и принадлежат игроки.
В Clownfield 2042 доступны шесть видов оружия на трёх картах, а также несколько режимов игры. Авторы даже добавили природные катаклизмы! Игру можно приобрести в Steam всего за 27 рублей. У проекта уже 33 обзора, 93% из которых положительные. Ранее авторы заявили, что продолжат поддерживать продукт, если релиз окажется успешным.
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