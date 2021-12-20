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Вот клоуны! Battlefield 2042 высмеяли шутером Clownfield 2042

Вот клоуны! Battlefield 2042 высмеяли шутером Clownfield 2042
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Студия Riverside Sports анонсировала шутер от первого лица Clownfield 2042. Название игры напоминает Battlefield 2042, и это не просто так. Авторы своим проектом высмеивают новинку DICE и Electronic Arts.

В анонсирующем трейлере авторы представили особенности шутера. В нём можно будет сражаться с противниками и управлять техникой. Ещё как минимум появится торнадо — погодный эффект из Battlefield 2042. При этом Clownfield выглядит скудно. Вероятно, в этом и была задумка разработчиков.

Создатели пародийного шутера даже оставили в описании небольшую издёвку в сторону авторов Battlefield 2042 и других студий, выпускающех подобные игры.

И, конечно, есть баги. Мы позволим вам наслаждаться ими в полной мере. Вместо исправления мы просто предложим новые скины.

Релиз Clownfield 2042 состоится 31 декабря. На старте авторы обещают шесть видов оружия, несколько режимов и карт. Если проект окажется успешным, то Riverside Sports продолжит его развивать.

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