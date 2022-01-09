Elden Ring стала самой желаемой игрой в Steam

Ажиотаж по Elden Ring продолжает набирать обороты. На днях новая игра Хидетаки Миядзаки стала самой желаемой игрой для геймеров в Steam. Это значит, что она находится на первом месте в мире по количеству добавлений в список желаемого.
10 самых желаемых игр в Steam
После выхода Cyberpunk 2077 в декабре 2020 года лидером была Dying Light 2, однако проект FromSoftware всего за несколько месяцев сместил зомби-экшен. Судя по всему, продажи Elden Ring будут действительно впечатляющими. Пиковый онлайн может наконец превысить нынешний рекорд Dark Souls 3 с её результатом в почти 130 тысяч человек.
Elden Ring выйдет 24 февраля 2022 года на ПК и консолях. Ранее авторы игры признались, что красота ремейка Demon's Souls давила на них.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 9 января 2022
-
11:20
-
10:50
-
10:20
-
09:53
-
09:25
- 8 января 2022
-
18:18
-
17:01
-
16:12
-
14:45
-
14:19
-
13:49
-
13:08
-
12:40
-
11:55
-
11:08
-
10:45
-
10:20
-
09:50
-
09:25
- 7 января 2022
-
18:36
-
17:47
-
17:03
-
16:10
-
16:07
-
14:57
-
14:30
-
13:35
-
12:59
-
11:57
-
11:22
-
11:00
-
10:45
-
10:15
-
09:50
-
09:25