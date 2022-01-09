Elden Ring стала самой желаемой игрой в Steam

Ажиотаж по Elden Ring продолжает набирать обороты. На днях новая игра Хидетаки Миядзаки стала самой желаемой игрой для геймеров в Steam. Это значит, что она находится на первом месте в мире по количеству добавлений в список желаемого.

10 самых желаемых игр в Steam

После выхода Cyberpunk 2077 в декабре 2020 года лидером была Dying Light 2, однако проект FromSoftware всего за несколько месяцев сместил зомби-экшен. Судя по всему, продажи Elden Ring будут действительно впечатляющими. Пиковый онлайн может наконец превысить нынешний рекорд Dark Souls 3 с её результатом в почти 130 тысяч человек.

Elden Ring выйдет 24 февраля 2022 года на ПК и консолях. Ранее авторы игры признались, что красота ремейка Demon's Souls давила на них.

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