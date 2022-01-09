Зимний ивент с Йети и подарками в New World продлили на две недели

Разработчики New World объявили о продлении события Winter Convergence на две недели — до 25 января. Решение объясняют большой популярностью зимнего ивента.

Создатели New World отметили, что все нераскрытые подарки и жетоны события исчезнут в конце мероприятия. С 21 по 25 января у путешественников будет шанс забрать все предметы Winter Convergence, которые после завершения ивента будут недоступны.

В Winter Convergence игроки познакомятся с Зимним странником Йети и узнают традиции и тайны острова. При участии в праздничных событиях с падающими метеоритами и поиском подарков путешественники получат тематические награды.

New World доступна на ПК в сервисе Steam.

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