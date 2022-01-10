GTA 5 ворвалась в топ продаж розницы Британии
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Издание Gameindustry.biz поделилось данным о продажах игр в рознице Британии за последнюю неделю. Так, благодаря скидкам на первом месте закрепилась Mario Kart 8 Deluxe. Совсем немного от неё отстаёт FIFA 22, удерживающая следующую строчку вторую неделю подряд.
Примечательно, что GTA V вновь оказалась в десятке самых продаваемых игр Туманного Альбиона. Несколько месяцев назад игре исполнилось 8 лет, однако она и не думает сдавать позиции благодаря GTA Online. Также в топ-10 попала Ring Fit Adventure — фитнес-девайс с видеоигрой для Nintendo Switch в комплекте.
Британский чарт с 1 января по 8 января (позиция предыдущей недели):
- Mario Kart 8 Deluxe (1);
- FIFA 22 (2);
- Animal Crossing: New Horizons (3);
- Minecraft для Switch (7);
- Call of Duty: Vanguard (5);
- Ring Fit Adventure (11);
- «Человек-паук: Майлз Моралес» (4);
- Pokémon Brilliant Diamond (6);
- Just Dance 2022 (8);
- Grand Theft Auto V (15).
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