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GTA 5 ворвалась в топ продаж розницы Британии

GTA 5 ворвалась в топ продаж розницы Британии
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Издание Gameindustry.biz поделилось данным о продажах игр в рознице Британии за последнюю неделю. Так, благодаря скидкам на первом месте закрепилась Mario Kart 8 Deluxe. Совсем немного от неё отстаёт FIFA 22, удерживающая следующую строчку вторую неделю подряд.

Примечательно, что GTA V вновь оказалась в десятке самых продаваемых игр Туманного Альбиона. Несколько месяцев назад игре исполнилось 8 лет, однако она и не думает сдавать позиции благодаря GTA Online. Также в топ-10 попала Ring Fit Adventure — фитнес-девайс с видеоигрой для Nintendo Switch в комплекте.

Британский чарт с 1 января по 8 января (позиция предыдущей недели):

  1. Mario Kart 8 Deluxe (1);
  2. FIFA 22 (2);
  3. Animal Crossing: New Horizons (3);
  4. Minecraft для Switch (7);
  5. Call of Duty: Vanguard (5);
  6. Ring Fit Adventure (11);
  7. «Человек-паук: Майлз Моралес» (4);
  8. Pokémon Brilliant Diamond (6);
  9. Just Dance 2022 (8);
  10. Grand Theft Auto V (15).

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