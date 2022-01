Соника в Sonic Frontiers не станут озвучивать на русском, но субтитры переведут

Разработчики новой игры про Соника опубликовали список языков, которые будет поддерживать Sonic Frontiers. Среди них есть и русский язык, но только субтитры, без озвучки. Sonic Frontiers будет поддерживать английский, французский, польский, испанский и японский языки.

Sonic Frontiers анонсировали во время The Game Awards 2021, и многие сразу увидели параллели с культовой The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Это будет первая игра про синего ежа в открытом мире. Ранее появлялась информация, что релиз проекта состоится в середине ноября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!