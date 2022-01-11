От 20 до 500 часов: сколько же в итоге уйдёт на завершение Dying Light 2

Techland на днях сообщила, что для полного прохождения предстоящей Dying Light 2 понадобится около 500 часов, что примерно равно пешему пути от Варшавы до Мадрида. После критики игроков студия подробнее рассказала о времени прохождения зомби-экшена.

Разработчики отметили, что Dying Light 2 создаётся для разных игроков, которым нравятся и история, и исследование открытого мира со всеми его секретами. По их словам, основная сюжетная кампания займёт примерно 20 часов, а прохождение со всеми дополнительными квестами — 80 часов.

Фото: Techland

Насчёт 500 часов стоит переживать тем, кто захочет полностью изучить Dying Light 2. Столько времени понадобится на открытие всех диалогов и концовок, поиск секретов и сбор коллекционных предметов.

Dying Light 2 выйдет 4 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В этом месяце разработчики обещали показать игровой процесс на консолях прошлого поколения.

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