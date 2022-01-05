Авторы Dying Light 2 покажут геймплей с PS4 и Xbox One уже в январе

Разработчики Dying Light 2 из студии Techland, видимо, не хотят повторить судьбу Cyberpunk 2077, когда игровой процесс с консолей прошлого поколения так и не показали. Комьюнити-менеджер Techland под ником Uncy успокоил игроков.

Он отметил, что геймплей с PS4 и Xbox One покажут до конца января 2022 года. Конкретную дату сотрудник студии не назвал, но игровой процесс точно можно ждать в этом месяце. Ранее разработчики говорили, что в Dying Light 2 будет более 500 видов вещей. К ним относятся одежда и оружие.

Протагонистом Dying Light 2 выступил Эйден — новый герой для франшизы. С самого начала игры он будет заражён, прямо как Крейн из первой Dying Light. Авторы сделали большой упор на взаимодействии с миром и элементах паркура.

Dying Light 2 выйдет 4 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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