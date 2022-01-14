«Теперь стоит своих денег»: в Steam недовольны бесплатной PUBG

12 января PUBG: Battlegrounds стала полностью бесплатной на всех платформах. Пользователи Steam приняли изменения с негативом: они недовольны качеством игры и шутят о том, что теперь королевская битва наконец-то «продаётся по правильной цене».
12 января пользователи написали почти 4700 негативных обзоров
Авторы рецензий отмечают, что разработчикам не помешало бы для начала доработать античит-систему, а уже потом впускать новичков в свой проект. Так, например, считает пользователь под ником Heaz0n.
Разработчики не могут создать античит против читеров, но сразу делают игру бесплатной. Не играйте в это, оно того не стоит.
Многие геймеры отмечают, что остались обманутыми, ведь когда-то давно они купили проект, а теперь его отдают полностью бесплатно. Да, покупателям выдали презенты: семь косметических предметов и дополнительный функционал вроде Battlegrounds Plus с улучшенной прокачкой аккаунта. Однако игроки всё равно недовольны: они просто хотят свои деньги назад.
Как приятно было осознать тот наиприятнейший факт, что игра стала бесплатной. Я ведь люблю отдавать деньги за игры, дабы потом они стали бесплатными!
А как насчёт компенсации средств покупателям? Вместо этого я теперь получу какой-то статус Plus? Видимо, это очень полезная вещь… Ведь я уверен, что мои деньги пошли на благо и развитие этой «замечательной» игры, в которой читеров отныне станет в несколько раз больше. Браво!
Несмотря на массовые недовольства, онлайн PUBG в Steam после перехода на бесплатную модель увеличился в два раза — каждый день в проект заходит около 625 тысяч игроков. Однако полноценно судить об успешности этого решения можно будет только спустя какое-то время.
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