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«Теперь стоит своих денег»: в Steam недовольны бесплатной PUBG

«Теперь стоит своих денег»: в Steam недовольны бесплатной PUBG
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12 января PUBG: Battlegrounds стала полностью бесплатной на всех платформах. Пользователи Steam приняли изменения с негативом: они недовольны качеством игры и шутят о том, что теперь королевская битва наконец-то «продаётся по правильной цене».

12 января пользователи написали почти 4700 негативных обзоров

12 января пользователи написали почти 4700 негативных обзоров

Авторы рецензий отмечают, что разработчикам не помешало бы для начала доработать античит-систему, а уже потом впускать новичков в свой проект. Так, например, считает пользователь под ником Heaz0n.

Разработчики не могут создать античит против читеров, но сразу делают игру бесплатной. Не играйте в это, оно того не стоит.
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Многие геймеры отмечают, что остались обманутыми, ведь когда-то давно они купили проект, а теперь его отдают полностью бесплатно. Да, покупателям выдали презенты: семь косметических предметов и дополнительный функционал вроде Battlegrounds Plus с улучшенной прокачкой аккаунта. Однако игроки всё равно недовольны: они просто хотят свои деньги назад.

Как приятно было осознать тот наиприятнейший факт, что игра стала бесплатной. Я ведь люблю отдавать деньги за игры, дабы потом они стали бесплатными!
А как насчёт компенсации средств покупателям? Вместо этого я теперь получу какой-то статус Plus? Видимо, это очень полезная вещь… Ведь я уверен, что мои деньги пошли на благо и развитие этой «замечательной» игры, в которой читеров отныне станет в несколько раз больше. Браво!

Несмотря на массовые недовольства, онлайн PUBG в Steam после перехода на бесплатную модель увеличился в два раза — каждый день в проект заходит около 625 тысяч игроков. Однако полноценно судить об успешности этого решения можно будет только спустя какое-то время.

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