«Теперь стоит своих денег»: в Steam недовольны бесплатной PUBG

12 января PUBG: Battlegrounds стала полностью бесплатной на всех платформах. Пользователи Steam приняли изменения с негативом: они недовольны качеством игры и шутят о том, что теперь королевская битва наконец-то «продаётся по правильной цене».

12 января пользователи написали почти 4700 негативных обзоров

Авторы рецензий отмечают, что разработчикам не помешало бы для начала доработать античит-систему, а уже потом впускать новичков в свой проект. Так, например, считает пользователь под ником Heaz0n.

Разработчики не могут создать античит против читеров, но сразу делают игру бесплатной. Не играйте в это, оно того не стоит.



Многие геймеры отмечают, что остались обманутыми, ведь когда-то давно они купили проект, а теперь его отдают полностью бесплатно. Да, покупателям выдали презенты: семь косметических предметов и дополнительный функционал вроде Battlegrounds Plus с улучшенной прокачкой аккаунта. Однако игроки всё равно недовольны: они просто хотят свои деньги назад.

Как приятно было осознать тот наиприятнейший факт, что игра стала бесплатной. Я ведь люблю отдавать деньги за игры, дабы потом они стали бесплатными!

А как насчёт компенсации средств покупателям? Вместо этого я теперь получу какой-то статус Plus? Видимо, это очень полезная вещь… Ведь я уверен, что мои деньги пошли на благо и развитие этой «замечательной» игры, в которой читеров отныне станет в несколько раз больше. Браво!

Несмотря на массовые недовольства, онлайн PUBG в Steam после перехода на бесплатную модель увеличился в два раза — каждый день в проект заходит около 625 тысяч игроков. Однако полноценно судить об успешности этого решения можно будет только спустя какое-то время.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!