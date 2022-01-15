Игроки в восторге от ПК-версии God of War. Рейтинг в Steam — 97%

На ПК в магазинах Epic Games и Steam вышла God of War 2018 года, которая до этого была представлена только на PS4. Игроки остались в восторге от порта, и рейтинг в Steam составил 97% на основе более 4,5 тысячи отзывов.

Игроки отмечают хорошую оптимизацию God of War и хвалят мир и сюжет. Некоторые пользователи Steam рады пройти экшен во второй раз на ПК, потому что покупали PS4 только ради него.

Оптимизация у игры отличная. GeForce GTX 1650 должна без проблем вытянуть средние настройки и 60 fps в 1080p. Карты уровня 2060, 3060 и схожие от AMD осилят высокие и даже максимальные настройки, но для 4K понадобится железо помощнее.

Батя года теперь с нами на ПК и с отличным FPS! Ровная, не дёрганная, потрясающая картинка! После прохождения на PS4 в 30 кадров в секунду это просто что-то с чем-то.

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Встречаются и негативные комментарии, в которых пользователи отмечают проблемы God of War на оборудовании AMD и ошибки в управлении на клавиатуре.

Все положительные обзоры пишут преимущественно обладатели видеокарт NVIDIA и процессоров Intel. На оборудовании AMD происходят жуткие просадки частоты кадров.

«Чтобы взмахнуть Левиафаном, нажмите Z», я же пытаюсь понять, почему клавиша Z ничего не делает. Как вы могли догадаться, Z обозначались клавиши мыши, причём сразу все. Лишь спустя 4 часа я узнал, что нужно было переключить раскладку клавиатуры с РУС на ENG!

Конечно же, игроки поблагодарили пользователей PlayStation за бета-тест. В течение этого года на ПК появится коллекция ремастеров Uncharted 4 и The Lost Legacy.

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