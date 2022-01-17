Activision Blizzard наказала почти 100 сотрудников из-за домогательств

Activision Blizzard приняла меры почти к 100 сотрудникам, которых обвиняли в домогательствах и дискриминации женщин, с июля 2021 года. Компания рассмотрела более 600 сообщений о неподобающих действия на рабочем месте, сообщает The Wall Street Journal.
В рамках расследования Activision Blizzard уже уволила 37 сотрудников и ещё 44 привлекла к дисциплинарной ответственности. Сообщить о результатах внутреннего расследования компания планировала до Рождества. От идеи отказались, чтобы ситуация не выглядела ещё хуже.
Калифорнийский департамент справедливого трудоустройства и размещения подал в суд на Activision Blizzard летом 2021 года. Позже The Wall Street Journal опубликовал статью о том, что глава компании тоже причастен к скандалу c домогательствами. Из-за этого почти 1500 сотрудников подписали петицию об увольнении Бобби Котика.
На фоне этих событий и переноса Diablo 4 и Overwatch 2 акции Activision Blizzard с июля 2021 года упали почти на 30%.
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