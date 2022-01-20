Создатель PlayStation раскритиковал метавселенные и шлемы виртуальной реальности

На фоне всплеска обсуждений метавселенных и развития виртуальной реальности журналисты Bloomberg пообщались с создателем PlayStation Кеном Кутараги. Он покинул Sony ещё в 2006 году и на данный момент занимается робототехникой в компании Ascent Robotics. Редакторы издания решили узнать мнение инженера о направлении, в котором движутся технологические гиганты.
71-летний Кен Кутараги ответил, что не видит никакого смысла в создании метавселенных. Разработчик считает важным сохранять связь с реальным миром, а не полностью погружаться в виртуальный.
Очень важно оставаться в реальном мире. Метавселенная нацелена на то, чтобы создать псевдореальность, я не вижу в этом никакого смысла. Вы действительно хотите быть виртуальльным аватаром, а не самим собой? На мой взгляд, это ничем не отличается от сайтов для анонимного общения.
Многие компании предлагают погружаться в метовселенные через шлемы виртуальной реальности. Их Кутараги тоже не поддерживает, ведь они помогают изолироваться от реального мира.
Устройства виртуальной реальности изолируют вас от реального мира, и я не поддерживаю это. Эти шлемы меня раздражают.
Ранее метавселенные раскритиковал и создатель DOOM и Quake Джон Кармак. Ему нравится сама идея, однако он не уверен в успехе затеи. По его словам, у Марка Цукерберга и других глав организаций тоже нет чёткого понимания, как именно будут функционировать виртуальные миры с огромным количеством игроков.
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